غوتيريس: نهدف لتعزيز الشفافية وجعل الأمم المتحدة أكثر فاعلية وبعض التغييرات ستكون مؤلمة

لفت الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​ (António Guterres)، لدى عرضه على الدّول الأعضاء في الأمم المتّحدة، ما تمّ إحرازه من تقدّم بما يتعلّق بمبادرة "الأمم المتّحدة 80" الّتي أطلقها في آذار الماضي، والرّامية إلى تعزيز فاعليّة المنظّمة الّتي تواجه صعوبات ماليّة مزمنة، إلى أنّ "هدفنا المشترك لطالما كان جعل منظّمتنا أكثر فاعليّة، تبسيط الإجراءات، إزالة التّداخلات، وتعزيز الشّفافيّة وحسّ المسؤوليّة لدى الجميع".

وأكّد على أنّ "أزمة السّيولة الّتي نواجهها ليست جديدة، لكنّ الظّروف الماليّة والسّياسيّة الحاليّة تجعل جهودنا أكثر إلحاحًا"، مشيرًا إلى "أنّنا نعلم أنّ بعض هذه التّغييرات ستكون مؤلمة لأسرة الأمم المتّحدة".

وفي معرض تطرّقه إلى التّصوّر الموضوع لإعادة الهيكلة، أعرب غوتيريس عن اعتقاده بأنّ "إدارتَي الشّؤون السياسيّة وبناء السّلام، وعمليّات السّلام، ستتمكنان من إلغاء 20 بالمئة من وظائفهما من خلال القضاء على التّكرار الوظيفي والتّخلّص من المهام الّتي تمارسها أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتّحدة"، مركّزًا على أنّ هذه النّسبة يجب أن يُنظر إليها على أنّها "مرجعيّة" لمجمل مبادرة "الأمم المتّحدة 80".