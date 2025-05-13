فازت بلديّات شهابية الفاعور ودير الغزال وماسا في قضاء زحلة، بالتّزكية. كما فاز 23 مختارًا بالتّزكية في قضاء زحلة.
وفي السّياق، فازت بلديّات: ينطا، مذوخا، بكا، عين عرب، الحوش، كفرمشكي بالتّزكية أيضًا في قضاء راشيا.
كما فاز بالتّزكية مخاتير بلدات: سلساتا، كفرمشكي، مذوخا، عين حرشا، عين عرب، راشيا الفوقا، دير العشاير، بكا والحوش في قضاء راشيا الوادي.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز 6 بلديات في قضاء راشيا و3 بلديات و23 مختارًا في قضاء زحلة بالتزكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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