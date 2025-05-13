فوز 6 بلديات في قضاء راشيا و3 بلديات و23 مختارًا في قضاء زحلة بالتزكية

فازت بلديّات شهابية الفاعور ودير الغزال وماسا في ​قضاء زحلة​، بالتّزكية. كما فاز 23 مختارًا بالتّزكية في قضاء زحلة.

وفي السّياق، فازت بلديّات: ينطا، مذوخا، بكا، عين عرب، الحوش، كفرمشكي بالتّزكية أيضًا في ​قضاء راشيا​.

كما فاز بالتّزكية مخاتير بلدات: سلساتا، كفرمشكي، مذوخا، عين حرشا، عين عرب، راشيا الفوقا، دير العشاير، بكا والحوش في قضاء راشيا الوادي.