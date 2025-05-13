رئيس الهيئة العامة للسينودس الإنجيلي زار المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة والتقى الاب بوعبود

زار ​رئيس الهيئة العامة للسينودس الانجيلي​ في لبنان وسوريا القس جورج مراد، حرم ​المعهد الفني الانطوني​ في الدكوانة حيث كان في استقباله مدير المعهد والهيئة الإدارية والتعلمية ​الاب شربل بوعبود​. وجال على أقسام المعهد وتفقد ورش العمل فيه.

وتمنى بوعبود له "التوفيق في مهامه"، كما وضعه في أجواء النشاطات التي يقوم بها المعهد في لبنان.

بدوره اثنى مراد على "دور المعهد في نشر الفنون على انواعها والحفاظ على التراث اللبناني الأصيل"، متمنيا "الازدهار والنجاح للمعهد".