959 مرشحًا للانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع الغربي وفوز 6 بلديات بالتزكية

بلغ عدد المرشّحين إلى الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء البقاع الغربي 959 مرشّحًا، منهم 725 للبلديّة و174 للاختياريّة و60 هيئة اختياريّة، موزّعين على 31 بلديّة و36 بلدة للمخترة. أمّا عدد أقلام الاقتراع فبلغت 344 قلمًا مناصفةً بين إناثٍ وذكور.
وقد فازت 6 بلديّات في البقاع الغربي بالتّزكية، هي: الخيارة، السلطان يعقوب الموحدة، المنصورة، بعلول، زلايا وقليا.
أمّا البلدات الّتي فاز فيها المخاتير بالتّزكية، فهي: بعلول، تل الذنوب، باب مارع، زلايا، قليا، ميدون، لوسيا ومشغرة التحتا. وتلك الّتي فاز فيها أعضاء الهيئة الاختياريّة بالتّزكية أيضًا، هي: السّلطان يعقوب التحتا، المنصورة، جب جنين، كفريا وعين زبدة.
مع الإشارة إلى أنّ عدد ناخبي قضاء البقاع الغربي يبلغ 106,010 ناخبًا بين إناثٍ وذكور.
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