959 مرشحًا للانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع الغربي وفوز 6 بلديات بالتزكية

بلغ عدد المرشّحين إلى ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ في قضاء ​البقاع الغربي​ 959 مرشّحًا، منهم 725 للبلديّة و174 للاختياريّة و60 هيئة اختياريّة، موزّعين على 31 بلديّة و36 بلدة للمخترة. أمّا عدد أقلام الاقتراع فبلغت 344 قلمًا مناصفةً بين إناثٍ وذكور.

وقد فازت 6 بلديّات في البقاع الغربي بالتّزكية، هي: الخيارة، السلطان يعقوب الموحدة، المنصورة، بعلول، زلايا وقليا.

أمّا البلدات الّتي فاز فيها المخاتير بالتّزكية، فهي: بعلول، تل الذنوب، باب مارع، زلايا، قليا، ميدون، لوسيا ومشغرة التحتا. وتلك الّتي فاز فيها أعضاء الهيئة الاختياريّة بالتّزكية أيضًا، هي: السّلطان يعقوب التحتا، المنصورة، جب جنين، كفريا وعين زبدة.

مع الإشارة إلى أنّ عدد ناخبي قضاء البقاع الغربي يبلغ 106,010 ناخبًا بين إناثٍ وذكور.