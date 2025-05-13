شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش خطة وزارة الزراعة فى دعم المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها، بحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة.

ويستهدف الاجتماع الوقوف على ما تم - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

وفي السياق ذاته تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 3 اجتماعات لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.