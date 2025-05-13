اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن مناورات "ثاندر فورترس 2025" العسكرية للدول الغربية في ليتوانيا موجهة ضد روسيا، معلنا أن موسكو تتخذ إجراءات ردا عليها.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير خارجية روسيا: مناورات الدول الغربية في ليتوانيا موجهة ضدنا ونتخذ إجراءات ردا عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.