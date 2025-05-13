السلطات المصرية استردت من الولايات المتحدة 25 قطعة أثرية أخرجت بطرق غير مشروعة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن القاهرة استردت 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة، منها أغطية توابيت خشبية ومذهبة وأجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت.
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ استرداد هذه القطع من مدينة نيويورك، بالتنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية ومكتب المدعي العام للمدينة والأجهزة الأمنية الأمريكية، في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الجانبين المصري والأميركي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية".
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