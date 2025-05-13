الجيش الأميركي أنفق أكثر من 21 مليون دولار على ترحيل مهاجرين جوًا هذا العام

أنفق الجيش الأميركي أكثر من 21 مليون دولار على ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة جوا، منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.

فبين 20 كانون الثاني 2025 والثامن من نيسان الماضي، أجرت قيادة النقل الأميركية (ترانسكوم) 46 رحلة جوية بطائرات عسكرية لدعم جهود ترحيل المهاجرين، وفق ما أبلغت القيادة السناتور إليزابيث وارن، التي نشرت ردودا على أسئلة كانت طرحتها.

وأشارت ترانسكوم إلى أنّ "إجمالي ساعات الرحلات يبلغ 802,5 ساعة بمتوسط تكلفة 26277 دولارا لكل ساعة طيران"، ما يوازي أكثر من 21 مليون دولار.