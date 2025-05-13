مقتل 22 شخصًا في مدرسة بضربة جوية للمجلس العسكري في بورما

أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن شهود، بأنّ "سلاح الجو التابع للمجلس العسكري الحاكم في بورما قصف مدرسة، في ضربة أسفرت عن مقتل 22 شخصا، بينهم 20 طفلا، على الرغم من هدنة إنسانية أعلنت عقب زلزال مدمّر".

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