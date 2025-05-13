اشارت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الى أن "هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل الرئيس الاميركي دونالد ترامب".
ولفت المسؤول الى اننا "ندرك أن ترامب يمكنه إحداث تحول في علاقته بحلفاء الولايات المتحدة التاريخيين"، مضيفا أن "لا خيار أمامنا الآن سوى التعامل مع قرارات ترامب".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول إسرائيلي: هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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