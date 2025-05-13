رويترز عن مسؤول إسرائيلي: هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل ترامب

اشارت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول ​إسرائيل​ي، الى أن "هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​".

ولفت المسؤول الى اننا "ندرك أن ترامب يمكنه إحداث تحول في علاقته بحلفاء الولايات المتحدة التاريخيين"، مضيفا أن "لا خيار أمامنا الآن سوى التعامل مع قرارات ترامب".