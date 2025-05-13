زيلينسكي يتحدث إلى أردوغان بخصوص محادثات وقف إطلاق النار

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أنه تحدث إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن اجتماع مقترح، الخميس المقبل، في تركيا لمناقشة آفاق وقف إطلاق النار في الحرب بين موسكو وكييف.

واوضح زيلينسكي في تصريح له، باننا ناقشنا النقاط الرئيسية للاجتماع في تركيا، والتي قد تساعد على إنهاء الحرب. أنا ممتن للاستعداد على أعلى مستوى لتسهيل الدبلوماسية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي، إن وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي ماركو روبي، الاثنين، لتبادل وجهات النظر بخصوص المحادثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا.

وأضاف المصدر أن الوزيرين ناقشا أيضاً الوضع في سوريا وغزة، وأن فيدان أبلغ روبيو بأهمية رفع العقوبات عن سوريا.