سلطات إسرائيل تطالب بسحب مذكرة التوقيف بحق نتانياهو

طلبت السلطات في إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بينما تجري المحكمة مراجعة لمسائل الاختصاص المعقدة.

في وثيقة مؤرخة في التاسع من ايار نشرتها المحكمة الجنائية الدولية الاثنين، قالت إسرائيل إن مذكرتي التوقيف الصادرتين في تشرين الثاني مُلغاتان وباطلتان، بينما ينظر القضاة في طعن إسرائيلي سابق يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه القضية.

وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرتي توقيف بحق نتانياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

كما صدرت مذكرة توقيف بحق محمد ضيف تم إلغاؤها في شباط بعد مقتله.

وطعنت إسرائيل وهي ليست من الدول الأعضاء الـ125 في المحكمة الجنائية الدولية، في اختصاص المحكمة، لكن القضاة في الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية رفضوا الطلب وأصدروا مذكرات التوقيف.