بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر: نرصد تحشيدات عسكرية بطرابلس

ابوظبي - سيف اليزيد - بنغازي (الاتحاد)

حذّرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، الأطراف الليبية من اللجوء إلى استخدام القوة في حل النزاعات، بعد تحشيدات عسكرية تشهدها العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، أثارت قلقا لدى الليبيين من عودة المواجهات المسلّحة.

وخلال الساعات الماضية، شوهدت أرتال عسكرية تتحرك من مدن مصراتة، والزاوية، والزنتان نحو العاصمة طرابلس، كما تم رصد انتشار مسلح في شوارع العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركات عسكرية مكثفة في اتجاه العاصمة طرابلس، شملت أرتالاً مدرّعة مزودة بأسلحة ثقيلة ودبابات.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إنّها تتابع بقلق التقارير المتعلقة بالتحشيد العسكري، وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية، داعية جميع الأطراف بإلحاح إلى وقف التصعيد وتهدئة الوضع فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، وحل النزاعات بالحوار.