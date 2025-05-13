هيئة البث: تضاؤل فرص توسيع العملية العسكرية في غزة وإدارة ترامب تحثّ إسرائيل على التفاوض لإنهاء الحرب

تضاءلت احتمالات توسيع العملية العسكرية التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة، في ظلّ ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، وحثّها تل أبيب، على التفاوض مع حماس على إنهاء الحرب.

وتحثّ الولايات المتحدة إسرائيل على الدخول في محادثات مع حماس، لإنهاء الحرب، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية "كان 11".

هذا، وقال السفير الأميركيّ لدى إسرائيل، مايك هاكابي، "نأمل أن يكون إطلاق سراح الأسير الجندي مزدوج الجنسية بداية نهاية الحرب".

وذكر التقرير نقلا عن مصادر لم يسمّها، أن "هذه هي الرسالة، التي سعى المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى إيصالها في لقاءاته في إسرائيل".

ولفت إلى أن مسؤولين أميركيين في محادثات مع عائلات أسرى إسرائيليين على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية إنهم يواصلون الضغط من أجل إطلاق سراحهم جميعا.

كما ذكرت القناة الإسرائيلية 13، أن ويتكوف، حثّ خلال لقاءاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، والمسؤولين الإسرائيليين على "استغلال نافذة الفرصة في الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق"، حتى قبل أن يوسّع الجيش الإسرائيلي الحرب.

ووفق تقرير القناة 13، فإنّه بحسب عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، فإن هذا هو السبب الرئيسي، لإرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، وهو الوفد الذي يُتوقّع أن يبقى في قطر، خلال الأيام المقبلة.