الرئاسة السورية: الشرع يغيب عن القمة العربية ببغداد والشيباني سيمثل سوريا في المناقشات

أكّدت الرئاسة السورية، أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سيغيب عن القمة العربية في بغداد السبت، لافتة إلى أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيرأس وفد بلده في الاجتماع.
وأوردت الرئاسة السورية في بيان: "الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد"، مشيرة إلى أن الشيباني سيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع.
وكان مصدر دبلوماسي عربي أفاد وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، الاثنين، بأن الشرع لن يلبّي الدعوة التي وجهتها له الحكومة العراقية.
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