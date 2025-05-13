افاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ان رئيس الحكومة نواف سلام، يواكب عن كثب الوضع في طرابلس، ويشدد على" ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة"، داعياً المتظاهرين إلى "ضبط النفس وإلى الثقة بان الحكومة لن تتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير، لا سيما ان وزير الداخلية أحمد الحجار موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام يواكب التطورات في طرابلس ويشدد على نزاهة العملية الانتخابية: لن نتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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