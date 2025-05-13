توغلت مساء اليوم، دبابتان اسرائيليتان من نوع ميركافا، ترافقهما خمس اليات عسكرية وجرافتان، في منطقة لحلاح، على بعد مئة متر من مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة علما آلشعب في قضاء صور.
وشرعت الجرافات المعادبة بأعمال جرف واقامة حفر وسواتر تربية قبالة مركز الجيش اللبناني الذي اتخذ وضعية استنفار، إشارة إلى ان توغل العدو يعتبر خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار، فيما حلق طائرات استطلاعية في الاجواء.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يجرف الأراضي ويقيم سواتر تربية قبالة مركز للجيش اللبناني في عالما الشعب والجيش يتخذ وضعية استنفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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