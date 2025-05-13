شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب السادات: برنامج "تكافل وكرامة" نقلة نوعية في منظومة الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أن برنامج الدعم الاجتماعي "تكافل وكرامة" يمثل أحد أهم إنجازات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية.



وأشاد السادات في تصريحات بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق البرنامج بالرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي وضعت المواطن المصري في صدارة أولوياتها.

وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي أن "هذا البرنامج نجح في تغيير حياة ملايين المصريين، حيث وفر شبكة أمان اجتماعي حقيقية ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية".

وأضاف السادات: "ما يميز 'تكافل وكرامة' هو فلسفته الشاملة التي تربط بين الدعم المادي والاستثمار في البشر، من خلال ربط الاستحقاقات بالالتزام بالتعليم والصحة، مما يضمن كسر دائرة الفقر بين الأجيال".

ودعا السادات إلى تعزيز آليات الرقابة على البرنامج لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التوسع في تغطيته لتشمل المزيد من الفئات المستحقة، خاصة في القرى والمناطق النائية.