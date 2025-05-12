بالفيديو..حماس تسلّم الأسير الأمريكي الإسرائيلي للصليب الأحمر تمهيدًا لنقله عبر معبر كيسوفيم

الشارقة - اميمة ياسر - أظهر مقطع فيديو، اليوم الإثنين، لحظة تسليم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الإسرائيلي.

وأكدت الكتائب في بيان رسمي أنها أفرجت عن ألكسندر بعد وساطة واتصالات أجرتها واشنطن ضمن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتمت عملية التسليم في شمال مدينة خان يونس، على أن يُنقل الأسير لاحقًا عبر معبر كيسوفيم إلى إسرائيل.

وأوضحت حركة حماس أن هذه الخطوة جاءت في إطار تجاوبها مع الجهود الدولية وحرصها على إنجاح المساعي الرامية إلى التهدئة، مؤكدة استعدادها للدخول في مفاوضات جادة وفورية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق نار دائم.

وشددت الحركة على أن "المفاوضات الجادة تحقق نتائج ملموسة، بينما استمرار العدوان يطيل معاناة الأسرى وقد يعرّض حياتهم للخطر".