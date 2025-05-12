الجيش الإسرائيلي: عيدان ألكسندر يُنقل الى المستشفى لتلقي العلاج

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن "الأسير حامل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر الذي أفرج عنه من قطاع غزة، ينقل الى المستشفى لتلقي العلاج". وأوضح الجيش في بيان أن "الجندي عيدان ألكسندر، يُقلع الآن على متن مروحية تابعة لسلاح الجو برفقة أفراد عائلته إلى المستشفى، حيث من المتوقع أن يلتقي ببقية أفراد عائلته ويتلقى العلاج الطبي".

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