الخارجية السورية: نرحب بتصريح ترامب بشأن إمكانية رفع العقوبات كخطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة شعبنا

أكدت وزارة الخارجية السورية، أننا "نرحب بتصريح ترامب بشأن إمكانية رفع العقوبات كخطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة شعبنا"، لافتةً الى أننا "نتطلع إلى رفع العقوبات بشكل كامل كجزء من خطوات تدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أننا "قد نرفع العقوبات عن سوريا قريبا لأننا نريد أن نمنحها بداية جديدة".