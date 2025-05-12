نائب وزير الخارجية الإيراني: نسير نحو حل القضية النووية ورفع العقوبات الظالمة التي تفرض ضغوطا على شعبنا

أشار نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، الى أننا "نسير نحو حل القضية النووية ورفع العقوبات الظالمة التي تفرض ضغوطا على شعبنا".
بشأن المحادثات بين طهران وواشنطن، قال "نحن نمضي قدما في الطريق ونعمل بعناية وأعيننا مفتوحة، والمشكلة هي أننا نسمع الكثير من الأمور المتناقضة منهم، وهذه مشكلة تجعل الأمر صعبا".
وفيما يتعلق بموعد الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران وواشنطن، قال تخت روانجي إنه" تقرر عقد الجولة المقبلة، لكن الزمان والمكان لم يحددا بعد".
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