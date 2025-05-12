الجيش الإسرائيلي: تسلمنا عيدان ألكسندر وأصبح بيد قواتنا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أننا "تسلمنا عيدان ألكسندر وأصبح بيد قواتنا".

وأعلن بيان مشترك للناطق باسم الجيش الإسرائيلي والناطق باسم جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك) أن "ألكسندر حالياً برفقة قوة من الجيش والشاباك إلى داخل إسرائيل، حيث سيخضع لتقييم طبي أولي في منطقة غلاف غزة ويلتقي بعائلته".

كما أعلن الصليب الأحمر أنه "نجح في تسهيل إطلاق سراح الرهينة ونقله إلى السلطات الإسرائيلية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "الحكومة ترحب بعودة الجندي الإسرائيلي الرقيب عيدان ألكسندر ترحيباً حاراً"، مضيفاً في بيان أن "حكومة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى والمفقودين، الأحياء منهم ومن سقطوا".

وكانت حماس قد أكدت أن كتائب القسام، قد سلمت الرهينة الإسرائيلي الأميركي، بعد اتصالات مع الإدارة الأميركية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.