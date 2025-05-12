ترامب: رفض الطائرة القطرية الهدية غباء

تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتقادات المتعلقة بقبوله طائرة هدية من قطر، قائلا اليوم الإثنين إن رفض هذا العرض السخي سيكون تصرفا "غبيا".

واوضح ترامب إن الطائرة "بوينغ 747-8" ستقدم في نهاية المطاف لمكتبته الرئاسية وإنه لا يعتزم استخدامها لأغراض شخصية بعد ترك منصبه.

وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض قبيل توجهه في جولة إلى الشرق الأوسط "أرى أنها لفتة رائعة من قطر. أقدرها كثيرا، لن أرفض أبدا عرضا كهذا". واستطرد حديثه قائلا "أعني من الغباء أن أقول لا، نحن لا نرغب في طائرة باهظة كهذه ومجانية".

وأشار ترامب إلى أن قبول الهدية كان قرارا منطقيا، معبرا عن استيائه من تأخر شركة بوينغ في تسليم طائرات الرئاسة الجديدة التي طلبها خلال فترة ولايته الأولى كرئيس.

وتبلغ قيمة الطائرة الفاخرة 400 مليون دولار وستُجهز لتكون طائرة الرئاسة "أير فورس وان"، مما يجعلها من أغلى الهدايا التي تلقتها الحكومة الأميركية على الإطلاق.