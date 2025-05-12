“القوات” ـ زحلة: نؤكد التزامنا الحياد الإيجابي في بلدة الفرزل

اعلنت منطقة زحلة في القوات اللبنانية في بيان، بانه تؤكّد منطقة زحلة في القوات اللبنانية التزامها الحياد الإيجابي في الانتخابات البلدية المقبلة في بلدة الفرزل، لطابعها العائلي والمحلي.
وإذ تشدّد على عدم دعم أي طرف على حساب آخر، تترك للرفاق المناصرين كامل الحريّة في اختيار مَن يَرونه مناسبًا، انطلاقًا من قناعاتهم ومصلحة بلدتهم. وعليه تأمل القوّات اللبنانيّة أن تبقى العائلات موحّدة بعد الإستحقاق. على امل ان تنتج الانتخابات مجلساً بلدياً يعكس الكفاءة والنزاهة التي يستحقها اهلنا في الفرزل العزيزة.
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