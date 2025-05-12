سماع دوي انفجار قنبلة ورصاص كثيف في مدينة طرابلس

افادت معلومات بسماع دوي انفجار قنبلة ورصاص كثيف في مدينة طرابلس. يذكر بان وزيي الداخلية والعدل توجها إلى قصر عدل طرابلس لمعالجة الشكاوى الواردة من بعض المرشحين حول عمليات فرز أصوات الانتخابات البلدية. ‏ويعتصم عدد كبير من المواطنين أمام قصر عدل طرابلس احتجاجاً على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عملية الفرز.

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