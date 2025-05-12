النشرة: تسارع وتيرة الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في سرايا صيدا عشية إقفال باب الترشح

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بانه شهدت سرايا صيدا الحكومية، اليوم، حركة نشطة وملحوظة في تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب، حيث بلغ الإقبال ذروته خلال ساعات النهار، وذلك عشية انتهاء المهلة القانونية المحددة لاستلام الترشيحات غداً.

وقد سجّلت دائرة الترشيحات في قضاء صيدا والمناطق التابعة له 781 طلب ترشح للانتخابات البلدية، منهم 67 مرشحا عن مجلس بلدية صيدا، فيما بلغ عدد المرشحين للاختيارية 277، من بينهم 56 مرشحاً في مدينة صيدا وحدها.

وفي إطار تسهيل معاملات المرشحين، أعلنت مصلحة المالية في سرايا صيدا عن تمديد دوام استقبال الطلبات ساعة إضافية بعد الوقت الرسمي، لغاية الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بدلاً من الثالثة والنصف.

وقد واصل فريق من موظفي محافظة الجنوب عملهم في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتسليم المرشحين إيصالات الدفع وإنهاء معاملاتهم، في خطوة هدفت إلى تسريع الإجراءات وتفادي الاكتظاظ في الساعات الأخيرة قبل إقفال باب الترشح.