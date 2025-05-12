الحجار من طرابلس: النتائج ستصدر الليلة ولا تلاعب بالمغلفات وقد تم الاخذ بها كما صدرت من مراكز الاقتراع

طالب وزير الداخلية أحمد الحجار اهالي طرابلس بـ"التحلي بالصبر"، واعدا بان" تصدر النتائج الليلة"، وقال "اذا كان هناك من موظف قد ارتكب خطأ ما فسيتم محاسبته"، وذلك على اثر الاعتصام الذي نفذه عدد كبير من المواطنين أمام قصر عدل طرابلس مساء اليوم احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية وتوقف عملية الفرز.
وشدد على" نزاهة الانتخابات"، مؤكداً ان" لا تلاعب بالمغلفات، وقد تم الاخذ بها كما صدرت من مراكز الاقتراع ".
بدوره شدد وزير العدل على" شفافية العملية الانتخابية"، شاكرا وزارة الداخلية على الجهد التي بذلته لانجاح الانتخابات.
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