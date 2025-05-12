امن الدولة توقف مطلوب بتهمة ترويج المخدرات وتعاطيها في جزين

أوقفت دورية تابعة لمديرية أمن الدولة - مكتب جزين، بعد عملية رصد ومتابعة حثيثة، وبناء على إشارة القضاء، المدعو ط.م. بتهمة ترويج المخدرات وتعاطيها، وتاريخه حافل بالسلب والسرقة.

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