اشارت المعلومات الى تنفيذ إعتصام أمام قصر عدل طرابلس إحتجاجًا على تأخير إصدار نتائج الإنتخابات البلدية وتوقف عملية الفرز. وفي السياق، وصل وزير الداخلية احمد الحجار الى سرايا طرابلس لمتابعة عملية الفرز.

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