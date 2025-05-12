الجديد: وزير الداخلية أوعز بنقل 5 لجان قيد لتسريع وإنهاء عملية الفرز في طرابلس بعد رصد خلل وشوائب في عدد من الأقلام

افادت معلومات "الجديد" بان وزير الداخلية احمد الحجار أوعز بنقل 5 لجان قيد لتسريع وإنهاء عملية الفرز في طرابلس بعد رصد خلل وشوائب في عدد من الأقلام، ولا صحة لما يُشاع عن إعادة فرز الأصوات بشكل كامل.

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