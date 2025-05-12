فازت 11 بلدية بالتزكية حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، هي: اللبوة، برقا، حورتعلا، مزرعة التوت، جبعا، طليا، زبود، حلبتا، الأنصار، قرحا، واليمونة.
كما فاز بالتزكية 57 مختارا من أصل 293 مختارا في قضاء بعلبك.
وتنتهي مهلة سحب الترشيح عند منتصف الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز 11 بلدية و57 مختارا بالتزكية في قضاء بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.