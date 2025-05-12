فوز 11 بلدية و57 مختارا بالتزكية في قضاء بعلبك

فازت 11 بلدية بالتزكية حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، هي: اللبوة، برقا، حورتعلا، مزرعة التوت، جبعا، طليا، زبود، حلبتا، الأنصار، قرحا، واليمونة.

كما فاز بالتزكية 57 مختارا من أصل 293 مختارا في قضاء بعلبك.

وتنتهي مهلة سحب الترشيح عند منتصف الليل.