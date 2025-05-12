229 طلب ترشيح للانتخابات البلدية في قضاء النبطية و30 لمقعد مختار اليوم

سجلت دوائر سرايا النبطية الحكومية اليوم الاثنين، ما قبل اليوم الاخير لاخر مهلة للترشح، تقدم 229 طلب ترشيح للانتخابات البلدية في قضاء النبطية ، و30 طلب ترشيح لمقعد مختار.

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