الجيش: توقيف مواطنَين لقيامهما بترويج المخدرات وأعمال السرقة والسلب بقوة السلاح

أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات في بلدة المنصورة – الهرمل أوقفت المواطنَين (ح.ن.) و(ح.ح.) كونهما مطلوبَين لقيامهما بترويج المخدرات وأعمال السرقة والسلب بقوة السلاح، كما دهمت منزل الأخير وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات".

وأكدت القيادة، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".