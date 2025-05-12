نتانياهو: الافراج عن الاسير الاسرائيلي الاميركي يعود لضغط إسرائيل العسكري وضغط الولايات المتحدة السياسي

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الافراج عن الاسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر من قطاع غزة يعود إلى الضغط العسكري للدولة العبرية و"الضغط السياسي" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واوضح نتانياهو في بيان عبر الفيديو نشره مكتبه، "انها لحظة عاطفية للغاية - لقد عاد عيدان ألكسندر إلى الوطن. نحتضنه ونحتضن عائلته. تحقق ذلك بفضل ضغوطنا العسكرية والضغوط السياسية التي مارسها الرئيس ترامب. انها نتيجة ناجحة".
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