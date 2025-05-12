الجمعية العربية للعلوم السياسية تنتخب بالإجماع لجنتها التنفيذية

عقدت الجمعية العربية للعلوم السياسية جمعيتها العمومية بمشاركة معظم أعضائها من مختلف أنحاء الوطن العربي المستوفين لشروط المشاركة بالتصويت، وبعد إقرار البيان المالي والتصويت عليه وعرض تقرير خاص بأنشطة الجمعية، انتخبت بالإجماع لجنتها التنفيذية التي تألفت من السيدات والسادة:
١- أ. د. جمال زهران رئيسا (مصر).
٢- نواب الرئيس: أ. د. حسن قاسم جوني (لبنان)- أ. د. محمد خوجة (الجزائر)- أ. د. هالة المكيمي (الكويت).
٣- أ. د. حسان الأشمر أمينا عاما (لبنان).
٤- أ. د. محمد مصالحة أمينا للصندوق (الأردن).
٥- أعضاء اللجنة التنفيذية: حنان أبو سكين (مصر)- أ. د. أحمد محمد وهبان (مصر)- أ. د. عبد السلام علي نوير(مصر)- أ. د. إبراهيم المصري(فلسطين)- أ. د. قحطان الخفاجي(العراق)- أ. د. عامر أبو ضاوية(ليبيا)- أ. د. عبد الرزاق صاغور(الجزائر)- أ. د. نجوى عابر(الجزائر)- أ. محمد النعماني(اليمن)- أ. د. مصطفى عثمان(السودان)- أ. د. صالح الصقري(السعودية).
٣- مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية: أ. د. علي محمود شكر(لبنان).
٤- أعضاء إحتياط: أ. د. أحمد الأنداري(موريتانيا)- أ. د. مسعود شنان(الجزائر)- أ. د. إسماعيل ربش(الجزائر)- أ. د. مازن الرمضاني(العراق)- أ.د. نجاح الريس(مصر)- أ. د. شريفة فاضل محمد(مصر)- أ. د. سوزي رشاد(مصر)- أ. د. عارف أبو القاسم(ليبيا)- أ. د. محمد خليفة صديق(السودان)- أ. د. محمد الأسطل(فلسطين)- أ. د. عطاالله السرحان(الأردن)- أ. د. شايف علي شايف(اليمن).
وتمتد ولاية اللجنة التنفيذية الجديدة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ٨ أيار ٢٠٢٥.
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