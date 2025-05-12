اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة، وإن أنقرة ستتابع العملية عن كثب لتجنب أي مشكلات.
وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، قال أردوغان إن أبواب عهد جديد ستفتح بمجرد أن يلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه، واصفا هذه الخطوة بأنها مهمة نحو تحقيق هدف أنقرة المتمثل في دولة خالية من الإرهاب. وأضاف أن تركيا ترى أن هذه الخطوة تشمل المسلحين الأكراد في العراق وسوريا وأوروبا أيضا.
وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعا دمويا مع تركيا منذ أكثر من أربعة عقود، اليوم حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح. وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يثني على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه: هذه الخطوة تشمل المسلحين الأكراد في العراق وسوريا وأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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