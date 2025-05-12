اشارت معلومات "الجديد" الى ان رئيس الجمهورية جوزاف عون لن يشارك في القمة العربية المنعقدة في بغداد يوم السبت المقبل لعدم تلقيه دعوة رسمية، وسيمثل لبنان رئيس الحكومة نواف سلام في فعاليات القمة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: رئيس الجمهورية لن يشارك في القمة العربية المنعقدة في بغداد يوم السبت المقبل لعدم تلقيه دعوة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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