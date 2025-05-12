أرسلان يلتقي جنبلاط في خلدة ويبحث معه اوضاع الدروز في سوريا

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، في دارته في خلدة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، بحضور مجيد أرسلان.
وجرى خلال اللقاء التباحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية، ولا سيما أوضاع أبناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا.
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