حريق يطال منزل رئيس الوزراء البريطاني بشمال لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت شرطة العاصمة البريطانية انها بدات تحقيقا في حريق اندلع في منزل رئيس الوزراء السير كير ستارمر في شمال لندن.

وألحق الحريق أضرارًا بمدخل منزل السير كير ستارمر. ولم يُصب أحد بأذى، ولا يزال الطوق الأمني ​​قائمًا.

واندلع الحريق في العقار، الذي يؤجره السير كير ستارمر بعد توليه منصب رئيس الوزراء العام الماضي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وذكر بيان صادر عن شرطة العاصمة: "في يوم الاثنين 12 مايو، الساعة 1:35 صباحًا، تلقت الشرطة بلاغًا من فرقة إطفاء لندن عن حريق في عنوان سكني.

أضرار

وقال البيان: وتوجه الضباط إلى مكان الحادث. ولحقت أضرار بمدخل العقار، ولم يُصب أحد بأذى. ويجري التحقيق في الحريق، ولا تزال الطوق الأمني ​​قائمًا بينما تستمر التحقيقات. يُرجى من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالشرطة على الرقم 101."

وأضاف بيان الشرطة: في مرحلة ما، تم إغلاق جزء من الشارع ومنع جميع المركبات من المرور.

وأفادت فرقة إطفاء لندن بأنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل، وتم إخماد الحريق في غضون نصف ساعة. ووصفت الحادثة بأنها "حريق صغير خارج عقار".

ويُعتقد أن السير كير لا يزال يملك المنزل، ولكنه يقيم في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت منذ فوز حزب العمال في الانتخابات في يوليو.

ستارمر: لا تعليق

وعبّر السير كير عن امتنانه للشرطة وخدمات الإطفاء عبر المتحدث الرسمي باسمه، الذي قال: "لا يسعني إلا أن أقول إن رئيس الوزراء يشكر خدمات الطوارئ على عملها، والأمر قيد التحقيق المباشر. لذا لا يمكنني التعليق أكثر من ذلك".

واليوم الاثنين، ألقى السير كير خطابًا سياسيًا هامًا حول الهجرة، واعدًا بخفض صافي الهجرة بنهاية هذا البرلمان بنظام "مُتحكم فيه وانتقائي وعادل".

ولم يوضح إلى أي مدى يرغب في خفض الأرقام، وقال فقط إن الأرقام ستنخفض "بشكل كبير" عندما وضع خططا في الكتاب الأبيض للحكومة بشأن الهجرة، بما في ذلك منع دور الرعاية من توظيف الأجانب.