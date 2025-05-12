شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر عن "تكافل وكرامة": إحدى ركائز الحماية الاجتماعية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ببرنامج "تكافل وكرامة"، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقه، مؤكدًا أنه يُعد من أبرز المشروعات الاجتماعية التي ساهمت في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح مطر في تصريح خاص أن البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للعدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي، مشيرًا إلى أنه ساهم في تمكين ملايين الأسر المصرية عبر الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، مما انعكس إيجابًا على معدلات الفقر والتنمية البشرية.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل: "برنامج تكافل وكرامة ليس مجرد مساعدات مالية، بل هو استثمار حقيقي في الإنسان المصري، خاصة المرأة والأطفال، عبر ربط الدعم بالتعليم والصحة، مما يعزز بناء أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية."

كما هنأ مطر القيادة السياسية والحكومة على هذا الإنجاز، داعيًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين ، مؤكدًا أن البرنامج يُعد دليلًا على نجاح السياسات الاجتماعية للدولة المصرية في تحقيق الاستقرار المجتمعي.