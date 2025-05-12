شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بالنواب توافق على الموازنة الجديدة للأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الأكاديمية الوطنية للتدريب للعام المالى 2025/2026 وذلك بحضور الدكتور رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية.

واستهل النائب لدكتور محمود حسين رئيس اللجنة الاجتماع بالإشادة بجهود الدكتورة رشا راغب ولفريق عملها الدؤوب على جهدهم المبذول فى مجال تدريب الكوادر البشرية بكافة قطاعات الدولة على مختلف المستويات التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تأتى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كأحد أبرز الإنجازات المؤسسية فى ملف تمكين الشباب.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تأسست لتكون منارة للتدريب والتأهيل وصقل القدرات، بحيث تُمكِّن الشباب من أداء دور محورى فى مختلف مواقع العمل العام والإدارى والتنفيذى داخل الدولة لافتا إلى أن القيادة السياسية حرصت منذ إطلاق هذه المبادرة الرائدة على أن تكون الأكاديمية بمثابة الحاضنة الوطنية لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، المؤهلة علميًا وعمليًا، المنفتحة على التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، والقادرة على صياغة المستقبل وصناعة القرار، فى إطار من الوعى الكامل والانتماء العميق والقدرة على العمل الجماعى.

واكد رئيس اللجنة أن الأكاديمية، أثبتت عبر برامجها المتنوعة وشراكاتها الدولية، قدرتها على مواكبة المستجدات المتسارعة فى آليات التدريب، من خلال الدمج بين الجوانب العلمية والعملية، وتوظيف أدوات العصر فى بناء المهارات، وهو ما انعكس على مستوى الأداء والتأثير للكوادر التى تخرجت من برامجها، والذين تولى كثير منهم مواقع مؤثرة فى مؤسسات الدولة.

واستعرض رئيس لجنة الشباب أبرز ملامح مشروعى قانونى الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للأكاديمية للعام المالى 2025/2026، ففيما يتعلق بالموازنة الجارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالى 2025/2026 نحو 399.261.000 (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه)، فى حين بلغت جملة اعتمادات الموازنة الجارية للعام المالى 2024/2025 نحو 356.243.000 (ثلاثمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه)، بزيادة متوقعة قدرها 43.018.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وثمانية عشر ألف جنيه).

أما فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالى 2025/2026 نحو 252.261.000 (مائتان واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه)، فى حين بلغت جملة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالى 2024/2025 نحو 236.243.000 (مائتان وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه)، بزيادة متوقعة قدرها 16.018.000 (ستة عشر مليونًا وثمانية عشر ألف جنيه).

وأكد أنه بالنسبة لجانب الإيرادات، فإنه من المتوقع أن تبلغ تقديرات خسائر العام (عجز النشاط) خلال العام المالى 2025/2026 نحو 152.261.000 (مائة واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه)، فى حين بلغت اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) للعام المالى 2024/2025 نحو 166.243.000 (مائة وستة وستون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه)، بخفض متوقع قدره 13.982.000 (ثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه)، فحين يُتوقع أن تبلغ تقديرات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالى 2025/2026 نحو 252.261.000 (مائتان واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألف جنيه) منها مبلغ 120 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة، فى حين بلغت اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعام المالى 2024/2025 نحو 236.243.000 (مائتان وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 90 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة، بزيادة متوقعة قدرها 16.018.000 (ستة عشر مليونًا وثمانية عشر ألف جنيه).

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن اللجنة تؤمن بأهمية دعم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، فهذا الصرح الوطنى ليس فقط كمؤسسة تدريب، بل كأداة استراتيجية لبناء المستقبل، وتجسيد عملى لرؤية مصر فى تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإدارى للدولة على أسس حديثة.

من جانبها أشارت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب إلى البرامج والأنشطة التدريبية التى تقوم الأكاديمية بتنفيذها من أبرزها برامج تدريب النشء من سن 13 حتى 18 عام مع إعداد لقاءات دورية لأولياء أمورهم كنوع من الإرشاد النفسى لهم وكيفية استثمار الطاقة البشرية وإعدادهم كقادة للمستقبل، لافتة إلى أن الأكاديمية قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة المالية تحت عنوان "أبدأ بنفسك" لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الشاذلى مدير الإدارة المالية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أنه قد تم إعداد مشروعى الموازنة والخطة للأكاديمية بالتنسيق مع وزارة المالية وأنه تم إعدادهما فى ضوء التحديات التى تواجهها الأكاديمية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ثمن فيه عدد من أعضاء اللجنة الجهود التى تبذلها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب فى تنفيذ البرامج والأنشطة التى تهدف إلى الارتقاء والاستثمار فى العنصر البشرى، وأشاد النائب محمد لبيب وكيل اللجنة بتنفيذ توصياته التى قد أوصى بها العام الماضى بتدريب النشء فى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كما طالبت النائبة هادية حسنى بوضع بروتوكول تعاون ما بين الاكاديمية والاتحادات الرياضية بإعداد برامج تدريبية لتدريب وتأهيل العنصر البشرى بالاتحادات الرياضية(أعضاء مجالس الإدارات، والرياضيين).

من جانبها طالبت النائبة ولاء عبد الفتاح بإعداد برامج جديدة لطلاب الجامعات المصرية، واشارت النائبة نجوى خلف بوضع برامج لذوى الهمم لتمكينهم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديًا، كما طالبت سيادتها بإعداد برامج تدريب وتأهيل لذوى الهمم بالأكاديمية، مع دراسة فتح أقسام خاصة لذوى الهمم فى كليات العلوم الرياضية، وفتح قسم تدريس لغة الإشارة للطلاب الصم والبكم بكليات الألسن واللغات، كما طالبت النائبة الدكتورة غادة على بزيادة بند الأجور للسادة العاملين والمتعاقدين الجدد وذلك بغرض إضافة مشروعات وبرامج تدريبية جديدة،.

وأكدت النائبة مرثا محروس على أن الأكاديمية الوطنية أعادت رسم وصياغة عملية التدريب والتأهيل فى مصر حتى أصبح لها مكانة دولية بشهادة وإشادة مؤسسات التدريب الدولية، مطالبة بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتقديم التدريب إلى العاملين بها لمواكبة التطور وإعدادهم إعدادًا جيد للحصول على الترقى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.