شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: منتدى رؤية يجسد التزام الدولة بتمكين ذوي الإعاقة البصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل المؤسسي، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وضمان حصولهم على كافة حقوقهم، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى العدالة والكرامة والاندماج المجتمعي.

وأشار المستشار محمود فوزي، خلال كلمته في فعاليات منتدى "رؤية"، إلى أن المنتدى يتزامن مع الذكرى الـ75 لتولي الدكتور طه حسين، أحد رموز التنوير في مصر، منصب وزير المعارف، مؤكدًا أن الدولة تتبنى اليوم نفس الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر إشراقًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مستقبل قائم على التمكين الفعلي والمشاركة الكاملة.

وقال فوزي: "إيمانًا من الحكومة بأن التعليم هو أساس بناء الإنسان، أسعد بتطوير المدارس والبنية التحتية التعليمية، لتصبح بيئة متكاملة ومواكبة لطموحات الطلاب المكفوفين، هؤلاء الشباب يملكون من القدرات ما يؤهلهم ليكونوا وزراء وصناع قرار، إذا أُتيحت لهم الفرص وفتحت أمامهم آفاق التعبير والإبداع."

وأضاف أن ما يُعرض اليوم ليس مجرد مشروعات تنموية عابرة، بل هو جزء أصيل من أجندة رؤية مصر 2030، وتجسيد لرؤية الرئيس في بناء دولة دامجة تُمكن أصحاب الهمم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

واختتم كلمته قائلاً: "سنظل سندًا ودعمًا لكل أصحاب الهمم، لأن مصر للجميع بلا استثناء، وأتوجه بالشكر لوزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم على رعايتهما لهذا المنتدى الهام".



