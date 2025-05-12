شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تطلق الجولة التاسعة من برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تأهيل الكوادر الحزبية الشابة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية، أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال مركز بناء الكوادر وبالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، الجولة التاسعة من برنامج “بناء قدرات شباب الأحزاب”، والتي استهدفت تدريب أعضاء حزب “مصر بلدي”.

تضمّن البرنامج عددًا من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، قدمها عدد من أعضاء وقيادات التنسيقية، وتناولت موضوعات محورية في العمل الحزبي والسياسي.

وقدّم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، محاضرة حول “الإدارة المحلية في الدستور والقانون”، تلتها محاضرة للنائب محمد عبد العزيز تناولت مفاهيم حقوق الإنسان، فيما قدّمت النائبة مارثا محروس تدريبًا حول “تكوين فرق العمل” وتعزيز مهارات القيادة الجماعية.

وألقى مؤمن سيد، عضو التنسيقية، محاضرة حول “الأدوات الرقابية في البرلمان”، كما ناقش الدكتور محمد راضي موضوع “تحليل الاقتصاد الكلي وتأثيره على الاقتصاد الجزئي”، وأختُتم اليوم بمحاضرة للنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، حول “نُظم الحكم في مصر” وأبعادها الدستورية والسياسية.

يأتي هذا البرنامج في إطار خطة التنسيقية لبناء كوادر حزبية شابة مؤهلة، تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للانخراط في العمل العام بشكل فعّال ومسؤول، كما تستهدف الجولات القادمة عددًا من الأحزاب الأخرى ضمن البرنامج ذاته.

وقدّمت التنسيقية خالص الشكر والتقدير للواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب “مصر بلدي”، والدكتورة بسمة سعيد دسوقي، عضو الهيئة العليا للحزب ومسؤولة التواصل مع التنسيقية، على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للدورة التدريبية.

وشهدت الفعاليات حضور النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس مركز بناء الكوادر، والدكتورة شيماء عبد الإله، رئيس لجنة التواصل الحزبي بالتنسيقية، بالإضافة إلى بسمة سعيد، عضو المركز.