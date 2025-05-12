شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب: 25 ألف عقار آيل للسقوط بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب السجينى ممثلى المستأجرين والملاك خاصة من المحامين تقديم مقترحات ونصوص لتعديل قوانين الايجار القديم، متابعا:" مقاربة الدولة المصرية ومستهدفات التعامل مع هذا الملف من خلال تحقيق العدالة التوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الارواح من المنشآت الليلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعى.

ولفت السجينى إلى عدم توافق ممثلى الملاك أمس على مسار الفترة الانتقالية، وقال نفس الشيء بالنسبة للمستأجرين، مشددا على ضرورة ضمان الحق فى السكن المنصوص عليه فى الدستور، مضيفاً:" حالف يمين أنا وزملائى وزراء ورئيس الدولة، كفالة للدولة فى تحقيق وتوفير السكن للمشتاجر بس والا المستأجر والمالك".

وقال السجينى "بصفتى رئيس لجنة الإدارة المحلية عندنا ملف غاية الخطورة اسمه المنشآت آيلة للسقوط، محافظة الإسكندرية بها 25 ألف عقار، سببه إيه أنت ورثته وأنا ورثته والحكومة ورثته".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، فى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان.