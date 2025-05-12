شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية النواب" توصي بفتح المجال أمام القطاع الخاص المصرى للعمل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل اللجنة النائب أيمن محسب، بتوجيه خطاب لوزارة التعليم العالى لإعادة النظر فى تقدير الرسوم المقررة على الطلاب الوافدين من إفريقيا والدول العربية على المنح الدراسية المقدمة من الدولة.

كما أوصت اللجنة الحكومة بضرورة فتح مجالات القطاع الخاص المصرى للعمل فى إفريقيا والوطن العربى .

جاء ذلك خلال مناقشة العلاقات المصرية الموريتانية,، بحضور السفير محمد الحلوانى مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى، ورحب "محسب" بممثلي وزارة الخارجية، وقال: "تحرص مصر على تعزيز التعاون مع موريتانيا فى مختلف المجالات وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات، خاصة فى قطاعات الصيد البحرى والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وصناعة الدواء".

وأوضح "محسب" أن مصر تلعب دوراً مهماً فى دعم موريتانيا فى مجال التعليم والصحة والزراعة، وقدمت مصر مساعدات مالية وتقنية وفرصا للتدريب للطلاب الموريتانيين فى الجامعات المصرية، وفى المجال السياسي تشهد العلاقات بين البلدين تواصلا وتعاونا وثيقا فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الاجتماع إلى أن هناك عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين البلدين للتعاون فى مختلف المجالات, واشتملت المشروعات المشتركة بين البلدين على إنشاء 4 شركات موريتانية - مصرية للصيد البحرى وتصنيع الأسماك مابين 18و20 مليون دولار تمتد مابين 3و5 سنوات وهى شراكة بين مجموعة شركات مصرية وأخرى موريتانية.

ولفت "محسب" إلى إرتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وموريتانيا ’لتسجيل 42 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 38 مليون دولار ,خلال عام 2021 بنسبة إرتفاع بلغت 11 %.

من جانبه، قال السفير محمد الحلوانى مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى: لقد تحدثنا فى الاجتماعات السابقة عن 3 دول تونس والمغرب والجزائر، واليوم نتحدث عن الدولة الرابعة موريتانيا ضمن بلاد المغرب العربى، مشيرا إلى أن موريتانيا الأعلى فقرا فى الدول سالفة الذكر، موضحا أن ميزان التعاون التجارى بين مصر ودول المغرب العربى ,يصب لصالح مصر بنسبة 90 % مع قلة حجمة مع موريتانيا.

وتابع "الحلوانى" أن هناك لجنة مشتركة من البلدين يترأسها وزير الخارجية المصرى ستعقد فى 27 مايو الجارى، ولحسن الحظ انعقاد الدورة الثانية المصرية - الموريتانية بعد توقف دام 19 عاما، حيث عقدت آخر دورة فى 2006 ، وتنعقد الدورة فى مايو على مدار يومين، يعقبها يوم كامل كمنتدى اقتصادى، ويحضره عدد ضخم من الشركات، وسيتم إبرام 20 اتفاقية ماثلة للتوقيع يأتى على رأسها اتفاق تعاون بين وزارتى التعليم العالى فى البلدين، ومن ضمن المتوقع إبرامه اتفاقية "الصيد البحرى والثروة السمكية".

وأشار "الحلوانى" إلى رصد 72 منحة من وزراة التعليم العالى لطلبة موريتانيا، وأن وشيخ الأزهر قام بزيارة فى مارس 2018، ووقع عدد من اتفاقيات التعاون بين المشيخة والجانب الموريتانى .

وأوضح النائبان صفى الدين خربوش وجمال الشورى، أن هناك أزمة تقابل الطلبة الوافدين من موريتانيا والحاصلين على منح دراسية من طلب منصة "إدرس فى مصر" سداد 1000 دولار، ما يعيق قدرة الطالب على استكمال دراسته رغم حصوله على منحة، مطالبين بضرورة النظر بعين الاعتبار بحل تلك الأزمة وإلغاء أى رسوم على المنح الدراسية المقدمة للطلاب الوافدين من الدول العربية وإفريقيا.



