شكرا لقرائتكم خبر عن مالك ومستأجر: باخد معاش 1200 جنيه ومقدرش أطرد اللي ساكنين عندي والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق أحمد محمد، ممثلا عن المستأجرين لوحدات الإيجار القديم، وفى نفس الوقت يمتلك وحدات بنظام الإيجار القديم أيضا: "أنا بمثل المالك والمستأجر".

وتابع: "عندى 65 سنة، وأحصل على معاش 1200 جنيه، واستثمرت كل فلوسى فى المحلات ومعايا عقود وأنا مالك أصلى ولم أستثمر فى أى مكان غير المحلات اللى بتشغل ناس وكان ممكن اشترى بالفلوس دى 4 فلل فى مارينا.

واستكمل: "عندى 4 محلات بـ4 ملايين وعندى موظفين وقاعد مكان أبويا منذ عام 1964 ولو اطردت اعمل ايه؟ عندى ولاد فى الجامعة وناس عاوزة تتجوز أنا مستأجر وفقا للقانون والعقود موجودة مكتوب فيها التفاصيل، وحرام تمشينى، مضيفاً: "بلغت من العمر أرذله ولا أكذب ومش باقى كثير".

واستكمل: "أنا مالك لعمارة بناها والدى الشقة بتتأجر بـ 42 جنيها عام 1977، وأخدنا حديد وأسمنت ومدعوم من الدولة، وأخذنا خلوات 7500 جنيه، متسائلا، مدافعا عن مستأجره فى عقاره الذى يملكه:" فيه أستاذة جامعية، هانم أطردها إزاى ومعاها معاش جوزها 5000، دى هانم أطردها إزاى وصرفت كل الفلوس اللى معاها على زوجها الذى أصيب بالسرطان، علينا أن ننظر بروح القانون، اقول الحقيقة بما يرضى الله ومش باقى كثير على العمر ".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، فى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان.

وكانت اللجنة استمعت للملاك فى اجتماعها امس الأحد، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون وذلك لتكوين وجهة نظر تستهدف تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة.