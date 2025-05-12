شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زيلينسكي: نتمنى تواجد ترامب معنا خلال المباحثات مع روسيا في تركيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين عن أمله في حضور الرئيس الأميركي إلى تركيا للمشاركة في المحادثات المباشرة المحتملة بين كييف وموسكو الخميس، بعد أن أعلن دونالد ترامب أنه “يفكّر” في السفر إلى هناك.

وكتب زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “سأكون في تركيا. آمل ألا يتجنب الروس هذا الاجتماع. وبالطبع، نتمنى جميعناً في أوكرانيا أن يكون الرئيس ترامب متواجداً معنا”.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه يفكر في السفر إلى تركيا الخميس من أجل محادثات محتملة بين أوكرانيا وروسيا، إذا رأى ذلك مفيداً.

قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى السعودية في مستهل جولة تشمل أيضاً الإمارات وقطر: “أفكر في السفر إلى هناك بالطائرة.. لدي العديد من الاجتماعات، لكنني فكرت في أن استقل الطائرة للذهاب إلى هناك. ثمة احتمال، على ما أعتقد، إذا رأيت أن أموراً ستحدث”.

وأضاف “أعتقد أن اجتماع الخميس في تركيا بين روسيا وأوكرانيا قد يُسفر عن نتيجة إيجابية، وأظن أن الزعيمين سيحضران”، في إشارة إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي رده على سؤال عما إذا كان سيفرض عقوبات على روسيا في حال لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، أجاب ترامب: “يراودني إحساس بأنهم سيوافقون. نعم، ينتابني هذا الشعور”.

وحظي اقتراح إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، وهي الأولى منذ الأشهر الأولى للحرب في 2022، بترحيب واشنطن وأوروبا.

وأسفرت هذه الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار من ديارهم، في حين يسيطر الجيش الروسي الآن على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

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