وزيرة الشؤون ووزير الصحة تفقدا مراكز الخدمات الانمائية في الشوف

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد خلال زيارة ميدانية إلى قضاء الشوف، برفقة وزير الصحة ركان ناصر الدين والسيدة نورا جنبلاط، عددا من مراكز الخدمات الإنمائية في المنطقة، حيث اطلعت على واقع الخدمات الصحية والاجتماعية المقدّمة، والتقت بالفرق العاملة والمستفيدين.

وأكدت السيد خلال الجولة، "التزام الوزارة بتعزيز حضور الدولة في المناطق، وتحديث الخدمات وتوسيعها لتشمل الفئات الأكثر حاجة"، مشددة على "أهمية دعم الفرق الميدانية وتكامل العمل بين القطاعات الصحية والاجتماعية لتحقيق استجابة أكثر فعالية وشمولا".