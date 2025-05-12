محافظ البقاع أعلن عن خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى خلال يوم الانتخابات في 18 الجاري

اعلن محافظ البقاع كمال ابو جودة في مذكرة حملت الرقم 4/1224 تاريخ 2025/5/12، استحداث ثلاث غرف عمليات لتلقي الشكاوى ومعالجتها وفقا للأصول والإجابة عن اي استيضاح من قبل رؤساء الاقلام يتعلق بالعملية الانتخابية، وذلك يوم 2025/5/18 اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا في كل من مراكز المحافظة وقائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا. الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات محافظة البقاع: 08/808210 08/800255 03/868522 70/874335 70/653442 الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية البقاع الغربي: 08/660023 08/660063 03/447625 70/950770 الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية راشيا: 08/595001 08/595051 03/998394

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