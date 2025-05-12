اخبار العالم

محافظ البقاع أعلن عن خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى خلال يوم الانتخابات في 18 الجاري

0 نشر
0 تبليغ

محافظ البقاع أعلن عن خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى خلال يوم الانتخابات في 18 الجاري

اعلن محافظ البقاع كمال ابو جودة في مذكرة حملت الرقم 4/1224 تاريخ 2025/5/12، استحداث ثلاث غرف عمليات لتلقي الشكاوى ومعالجتها وفقا للأصول والإجابة عن اي استيضاح من قبل رؤساء الاقلام يتعلق بالعملية الانتخابية، وذلك يوم 2025/5/18 اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا في كل من مراكز المحافظة وقائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا.

الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات محافظة البقاع:

08/808210

08/800255

03/868522

70/874335

70/653442

الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية البقاع الغربي:

08/660023

08/660063

03/447625

70/950770

الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية راشيا:

08/595001

08/595051

03/998394

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع أعلن عن خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى خلال يوم الانتخابات في 18 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا