محافظ البقاع أعلن عن خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى خلال يوم الانتخابات في 18 الجاري

اعلن محافظ البقاع كمال ابو جودة في مذكرة حملت الرقم 4/1224 تاريخ 2025/5/12، استحداث ثلاث غرف عمليات لتلقي الشكاوى ومعالجتها وفقا للأصول والإجابة عن اي استيضاح من قبل رؤساء الاقلام يتعلق بالعملية الانتخابية، وذلك يوم 2025/5/18 اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا في كل من مراكز المحافظة وقائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا.
الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات محافظة البقاع:
08/808210
08/800255
03/868522
70/874335
70/653442
الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية البقاع الغربي:
08/660023
08/660063
03/447625
70/950770
الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات قائمقامية راشيا:
08/595001
08/595051
03/998394
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